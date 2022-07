CAC 40 : La moisson de bons résultats traduit la capacité des groupes à se repenser - Le Magazine des Affaires

CAC 40 : La moisson de bons résultats traduit la capacité des groupes à se repenser

L’analyse d’Alvarez & Marsal :

A l’occasion de la dixième édition du Guide du CAC 40, nous avons choisi d’analyser la performance boursière des sociétés de l’indice phare sur un an. L’année 2021 a clairement été l’année du redressement. Les chiffres d’affaires et surtout les résultats nets se sont envolés, dépassant souvent les précédents records de 2019. 2022 a commencé sur les mêmes bases avec des performances annuelles et des résultats nets toujours plus hauts. Bien partis pour s’emparer de la reprise économique, les groupes doivent toutefois faire face à de nouveaux nuages avec une inflation plus forte que prévu dans la zone euro et une poussée des cours du pétrole. Tour d’horizon avec les équipes d’Alvarez & Marsal.

Identifiant

Mot de passe