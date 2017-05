Azulis Capital clôt son 5ème fonds à 215 M€

Objectif réussi pour Azulis Capital ! Après un premier closing à 120 M€ et 5 investissements (auxquels s’ajoutent 13 build-up), l’équipe a finalement doublé la mise fin 2016, en levant 215 M€. Sans surprise, elle a pu compter sur ses LPs historiques (80% d’entre eux sont revenus) mais également sur un nombre en forte croissance d’entrepreneurs et family offices. Profitant de sa proximité avec les entrepreneurs, séduits par l’approche sectorielle de la stratégie d’investissement, l’équipe a pu compter sur quelque 80 souscripteurs personnes physiques ! ‘‘Le PE est la classe d’actifs préférée des entrepreneurs. Nous parlons le même langage et partageons la même priorité donnée à l’entreprise créatrice de richesses et d’emplois. Le grand avantage est qu’ils comprennent bien notre activité et notre rôle dans la transformation opérationnelle des entreprises en portefeuille (en ressources humaines, supply chain, export, et dans la mutation digitale). Notre proximité fait que certains nous proposent spontanément leur expertise’’, explique Pierre Jourdain, Président d’Azulis.

Déjà 160 Build-Up

Misant depuis 20 ans sur une stratégie active de ‘‘build-up’’, Azulis est un véritable accélérateur de croissance pour les PME. L’une des dernières cessions du fonds, Lagarrigue, en est une belle illustration : ce spécialiste de l’appareillage orthopédique, est passé entre 2011 et 2016 du statut d’acteur régional à celui d’un des leaders français du secteur, en multipliant par 2,5 son CA sur la période. Pour réussir ces parcours de croissance, il faut pouvoir s’appuyer sur des entrepreneurs talentueux et motivés mais aussi avoir la capacité de sélectionner les segments de marché les plus porteurs. Azulis fait partie des rares acteurs du smid-cap à disposer d’une expertise sectorielle dans la santé, l’agroalimentaire, la distribution/biens de consommation et les services aux entreprises. Pour mémoire, depuis le 1er closing du Fonds MMF V, les 9 professionnels n’ont pas chômé puisqu’ils ont déjà réalisé 5 investissements et 13 build-up: Destia (services à la personne), Laboutiqueofficielle.com (vente en ligne de prêt-à-porter urbain), Marcel & Fils (distribution de produits bio), Vivalto Vie (maisons de retraite) et Novepan (panification industrielle). ■