Aux Etats-Unis, Antin rentre en force sur les réseaux de chaleur

En faisant l’acquisition, pour 1,25 milliard de dollars, du large portefeuille de réseaux de chaleur de Veolia outre-atlantique, le fonds d’infrastructure affirme son appétit pour ce type d’actif. Tout comme sa volonté de prendre pied en Amérique.

Pas de repos pour Antin Infrastructure Partners : fort d’un premier closing de 2,5 milliards d’euros pour son quatrième fonds d’infrastructure, qui doit à terme atteindre les 5,5 milliards d’euros, la société de gestion dirigée par Alain Rauscher vient de racheter à Veolia, numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets, son portefeuille de centrales de production, de vapeur, froid et électricité aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars, soit près de 14 fois l’EBITDA attendu en 2019 (90 M$). Parmi les candidats à la reprise de l’actif se trouvaient notamment Engie, Stonepeak Infrastructure Partners ou encore Brookfield AM.

