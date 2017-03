Auditez l’intellectuel !

L’audit des droits de propriété intellectuelle est parfois négligé pour des contraintes de temps ou de budget.

C’est pourtant un exercice important puisque toute entreprise détient ou exploite des éléments d’actifs susceptibles de faire l’objet de droits de propriété intellectuelle, qu’ils soient ou non au cœur de son activité.

Auditer les actifs incorporels: pour quoi faire ?

L’intérêt d’un tel audit peut se manifester dans différentes circonstances :

-pour préparer une opération de cession et s’assurer de pouvoir offrir les garanties nécessaires et optimiser la valeur de l’entreprise;

-en amont d’une acquisition ou d’une prise de participation pour s’assurer de la valeur des actifs en vue.

Mais un tel exercice peut également s’avérer utile au cours de la vie de l’entreprise pour s’assurer que ses actifs sont correctement protégés et pour en rationaliser la gestion.

•Rationnaliser et valoriser son portefeuille de marques

Ainsi au sein des groupes qui estiment que les actifs incorporels ne sont pas au cœur de leur activité, il n’est pas rare qu’il n’existe aucune politique de gestion particulière et que les dépôts de marque par exemple soient effectués par différentes entités du groupe, de manière redondante, sans précaution préalable ou sans cohérence. Outre des coûts de dépôt et de gestion injustifiés, une telle gestion, ou plutôt non-gestion, est de nature à faire peser des risques contentieux sur l’entreprise.

Un audit permettra de faire un état des lieux et de prendre les mesures qui s’imposent pour rationaliser la politique de dépôts et aboutir à la constitution d’un portefeuille maîtrisé et valorisé.

Cela pourra passer par l’abandon de certains dépôts (inutiles, portant sur des signes non distinctifs ou inexploités et donc susceptibles de déchéance) ou au contraire par l’extension du territoire de protection.

Une telle rationalisation pourra également passer par la mise en place d’outils de gestion centralisée et par la systématisation des recherches d’antériorités préalables afin de limiter les litiges post-dépôts (mises en demeure, oppositions, procédures judiciaires).

De telles mesures ont pu permettre à certaines entreprises de générer à elles seuls des économies substantielles.

•Préparer une cession ou une acquisition

Dans le cadre d’une opération de cession ou d’acquisition, la conduite d’un audit des droits de propriété intellectuelle aura pour objectif :

-de dresser un inventaire des droits détenus ou utilisés par l’entreprise;

-d’identifier toute irrégularité ou limitation de nature à en affecter la titularité ou la jouissance;

-de déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux irrégularités relevées et compléter, si possible, le champ de la protection dont bénéficie l’entreprise.

Dans tous les cas de figure, les réflexes à adopter varient selon l’entreprise concernée et son secteur d’activité.

Les étapes de la vérification

Il faut tout d’abord identifier les actifs essentiels à l’entreprise ou à la branche concernée puisque des règles spécifiques s’appliquent à chaque catégorie de droits privatifs.

La première étape consiste ainsi à déterminer i) quels sont les actifs essentiels à l’activité de l’entreprise, ii) s’ils sont susceptibles d’être protégés par un droit de propriété intellectuelle et iii) s’ils sont protégés de manière adéquate.

La deuxième étape consiste à s’assurer que l’entreprise est bien titulaire des droits ainsi identifiés.

Il faut garder à l’esprit que certains actifs peuvent être protégés par un droit privatif indépendamment de tout dépôt ou enregistrement:

-c’est le cas des œuvres de l’esprit, protégées par le droit d’auteur du seul fait de leur création. La notion d' »œuvre de l’esprit » recouvre une réalité très large et s’applique à toute création de forme originale (dessin, écrit de toute sorte, mais aussi logiciel).

-c’est également le cas du savoir-faire dont la protection résulte du secret qui l’entoure lequel est préservé par la signature d’accords de confidentialité en cas de communication à des tiers;

-c’est le cas encore de signes distinctifs tels que le nom commercial ou l’enseigne dont le simple usage est créateur de droits.

Si l’enseigne et le nom commercial sont attachés à l’entreprise ou au fonds de commerce qu’ils désignent, le droit d’auteur en revanche naît en principe sur la tête de son créateur (à l’exception des créations logicielles et des œuvres dites collectives).

Les créations réalisées dans le cadre de l’entreprise n’appartiennent donc pas nécessairement à cette dernière.

S’agissant des actifs soumis à enregistrement (marques, inventions brevetables, modèles, noms de domaine), ils appartiennent en principe à leur déposant et l’étendue de leur protection est limitée territorialement. Il faut cependant garder à l’esprit que des dépôts ont pu être faits en fraude des droits de tiers.

Ainsi, en présence d’inventions brevetables et de logiciels, il est important de connaître les conditions de leur conception pour s’assurer de la titularité des droits et prévenir d’éventuels litiges qui pourraient voir le jour avec les tiers ou avec les employés à l’occasion d’une cession.

En effet, la titularité des droits sur ce type d’actifs dépend essentiellement du statut de l’employé qui en est à l’origine et de la manière dont il a travaillé.

A cet égard, pouvoir s’entretenir avec les opérationnels est une étape cruciale notamment dans le cas où les activités de l’entreprise présentent une forte technicité.

Il faudra également s’assurer du paiement effectif des rémunérations supplémentaires dues aux salariés inventeurs.

Enfin, bien qu’à la marge de la propriété intellectuelle à proprement dite, d’autres problématiques telles celles posées par la règlementation sur les données personnelles et le droit à l’image des salariés devront faire l’objet des vérifications nécessaires dans le cadre d’un tel audit.

L’importance de la documentation contractuelle

Compte tenu de la disparité entre les régimes applicables et de leur complexité, il est essentiel d’obtenir communication des différents contrats conclus par l’entreprise avec ses employés. Il en va ainsi en matière de droits d’auteur et de droits à l’image pour s’assurer de l’existence et de la validité des clauses de cession de droits au regard du dernier état de la jurisprudence. Il en est de même pour toute convention passée auprès de prestataires indépendants chargés d’une mission créative (créateur de sites web, agence de publicité, etc.).

Enfin, il faudra également prendre connaissance de toute licence ou accord conclu avec des tiers et susceptibles de limiter la jouissance des droits acquis. Ainsi, en matière de marque, l’entreprise a pu consentir à limiter son usage dans le cadre d’accords de coexistence. Dans cette hypothèse, il faudra clairement identifier les conditions d’utilisation des signes (étendue territoriale, produits ou services concernés) pour connaitre les limitations en grevant l’usage et prévenir tous litiges.

Faite l’état des contentieux

Il sera enfin nécessaire d’identifier tout litige relatif aux actifs intellectuels de la société.

Il s’agit à cette étape de déterminer si l’exploitation par l’entreprise de ses actifs est de nature à porter atteinte aux droits des tiers ce qui serait de nature à engager sa responsabilité voire la contraindre de cesser l’exploitation litigieuse.

Un état des contentieux permet également d’évaluer les titres détenus. En effet, l’existence de nombreuses contestations à l’égard d’un titre en réduira notablement la valeur. A l’inverse, la valeur d’un droit de propriété intellectuelle ayant été opposé en justice avec succès et dont la validité aurait été confirmé par les juridictions compétentes sera considérée comme élevée.

Une fois ces vérifications faites, les régularisations nécessaires pourront être entreprises (dépôts additionnels, cessions, avenants contractuels). Les régularisations contractuelles post-audit peuvent être, dans certains cas de figure, de très grande ampleur et complexifiées encore par la nature internationale de l’opération. Si l’on veut qu’il demeure un avantage concurrentiel, l’on ne saurait donc que conseiller d’anticiper au maximum la mise en œuvre de tout processus d’audit quelles que soient les circonstances de sa réalisation. ■