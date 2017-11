Ardian Expansion relaie NiXEN dans Babeau Seguin

Après un parcours réussi avec NiXEN Partners et un doublement de son chiffre d’affaires à 180 M€ (via l’ouverture de 15 agences et 5 build-ups) et une rentabilité retrouvée (sa marge d’Ebitda approche 10%), le groupe de construction de maisons individuelles va pouvoir compter sur le soutien d’Ardian Expansion.Le fonds a en effet remporté l’enchère menée par Lincoln International et aurait valorisé le groupe 140 M€, soit environ 8 fois l’Ebitda 2017. Séduite par le track record de l’équipe de gestion, l’équipe de management emmenée par le P-dg Bruno Babeau a d’ailleurs profité de la sortie de minoritaires pour se reluer. Pour mémoire, Ardian avait soutenu avec succès Trecobat en de 2007 à 2010 (lui permettant au passage de doubler sa marge opérationnelle). Babeau Seguin fait partie des ETI surperformantes en France (voir notre dossier) et est présent dans quarante départements. Il compte sur le soutien d’Ardian pour accélérer son maillage national. Plusieurs opérations de croissance externe seraient déjà étudiées et pour ce faire, le levier financier de l’opération de LBO est resté raisonnable. O.B

Acteurs clefs de l’opération : Ardian : Alexis Lavaillote, •Conseils investisseur : financiers : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron), juridiques : Weil Gotshal & Manges (corporate : Frédéric Cazals) Cabinet Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye), due diligences : financière : Accuracy (Arnaud Lambert), stratégique : Advancy (Patrick Pudduy) Conseils cédants : Lincoln International (Dominique Lecendreux) ; De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Touttée), due diligences : EY (Paul Gerber), Conseil en stratégie : LEK Consulting (David Danon-Boileau), juridique : STC Partners (Bertrand Araud) •Dette senior : CIC, Artemid.