Apave valorisé 700 millions d’euros par PAI Partners

Fin de semestre en beauté pour PAI Partners : le gérant vient d’entrer en négociations exclusives avec l’association Gapave pour faire l’acquisition d’un tiers du capital du Groupe Apave, spécialisé dans les tests, inspections et certifications (TIC), pour un montant avoisinant les 250 millions d’euros. L’opération valroise ainsi l’entreprise 700 M€, soit 11 à 12 fois l’Ebitda 2020. “Les fondamentaux sont excellents”, juge un proche du dossier. “L’équipe de management, emmenée par Philippe Maillard, a réussie une transormation remarquable au cours des dix dernières années.”

Fort de 900 M€ de chiffre d’affaires, dont 20 % proviennent de l’international, le groupe ambitionne une transition vers les sommets de son marché, cherchant à devenir l’un des cinq premiers acteurs mondieux des TIC sur les secteurs des biens industriels, de l’énergie, des transports et des infrastructures et constructions, aux côtés des leaders actuels, Bureau Veritas, Intertek, SGS et Eurofins. Pour se faire, PAI Partners compte appuyer la croissance organique du groupe “en améliorant la performance commerciale et en développant certaines activités telles que l’inspection non réglementaire et le conseil en sécurité-environnement (QQSE), jusqu’ici moins développées que le coeur de métier du groupe”, explique une source proche du dossier. La performance opérationnelle devrait aussi être améliorée à travers un plan de rénovation des agences, une mutualisation des pratiques et le déploiement d’outils digitaux.

Mais atteindre le rang d’entreprise internationale passe aussi par une stratégie d’acquisition proactive, déjà accélérée par l’acquisition en 2020 du groupe espagnol Eurocontrol et, plus récemment, des français AxesSim et SixFoisSept. Dans le viseur du groupe, on retrouve les marchés européens, africains et asiatiques, qui restent encore assez fragmentés pour mener à bien le projet du groupe. Selon Research Markets, le marché mondial des TICs (test, inspection et certification) devrait ainsi connaître une croissance de 5,7 % par an, pour atteindre 256 milliards à l’horizon 2024, alors que la gestion des risques devient un sujet de plus en plus majeur pour les acteurs du fait d’un contexte réglementaire en constante augmentation. B.C.

Acteurs clefs :

Acquéreur – PAI Partners (Laurent Rivoire, Alexandre Dejoie). Conseil financier : BNP Paribas ; Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Grégoire Bertrou, Faustine Viala), DD financière : EY (Stéphane Vignals, Colin Garnier)

Cible – APAVE. Conseil financier : Canaccord Genuity (Michel Jacob, Nicolas Royer, Hugo Granat, Théophile Coumau, Guillaume Torjman) ; Conseils juridiques : White & Case, Delaby & Dorison ; DD financière : Eight Advisory