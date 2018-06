Antin IP s’offre Idex pour 1,3 Md€

Soutenu par Cube depuis 2011, le troisième opérateur de chauffage urbain et de service énergétiques (derrière Dalkia et Cofely) a connu un parcours de croissance extraordinaire pour atteindre 860 M€ de chiffre d’affaires et 75 M€ d’EBE fin 2017. Disposant de 41 réseaux urbains de chaleur et de froid et de 13 usines de valorisation des déchets, le groupe peut désormais compter sur Antin IP pour accélérer sa croissance en France et à l’international.

