Antin Infrastructure sur la route de la cotation

Le gérant spécialisé dans les infrastructures s’apprête à suivre le mouvement engagé il y a dix ans par les grands fonds américains, et plus récemment revenu au goût du jour avec les IPO de ses concurrents EQT et Bridgepoint. Objectif : une augmentation de capital de 350 millions d’euros, et une valorisation de près de 4 milliards d’euros le jour J.

