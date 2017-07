ALD constitue la plus importante IPO du 1er semestre 2017

Le groupe Société Générale a le sens du timing. En introduisant en bourse mi-juin sa filiale de location automobile longue durée et de gestion de flotte, la banque a su profiter de l’appétit du marché pour valoriser ALD à près de 5,8 Mds€. La banque a introduit 20% du capital d’ALD au prix de 14,3 euros l’action (soit 1,1 Md€ environ) et restera donc l’actionnaire majoritaire d’ALD.

‘‘Il s’agit de la seconde introduction en bourse la plus importante en France au cours des 10 dernières années et l’une des plus importantes opérations en Europe cette année’’ rappelle Jean-Baptiste Giros, co-responsable ECM, France, Luxembourg chez SG CIB. Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale, commente en ces termes l’opération : ‘‘Nous sommes fiers du succès de l’introduction en bourse d’ALD qui marque une étape clé pour le développement stratégique de notre filiale. Cette introduction en bourse confirme la nature stratégique d’ALD au sein de notre groupe. Elle va permettre à ALD d’accélérer son développement et de devenir un leader dans un secteur de la mobilité en pleine transformation. En tant qu’actionnaire de contrôle, le groupe Société Générale continuera de soutenir ALD. Nous sommes convaincus qu’ALD, fort du succès de cette opération majeure et porté par la qualité de ses équipes est très bien positionné pour atteindre ses objectifs ambitieux’’. Pour mémoire, ALD est aujourd’hui numéro 1 en Europe et numéro 3 dans le monde avec plus de 1,41 million de véhicules gérés, présent dans 41 pays et affichant un chiffre d’affaires de 7,5 Md€.

Mike Masterson, Directeur général d’ALD Automotive explique pour sa part que ‘‘l’introduction en bourse vise à permettre à ALD d’accroître sa visibilité et sa notoriété dans l’écosystème de la mobilité, d’accéder à un nouveau mode de financement et d’augmenter sa capacité à accélérer son développement et à saisir des opportunités de croissance. ALD dispose de tous les atouts pour devenir un leader d’un marché de la mobilité en pleine mutation’’. Très ambitieux, son dirigeant vise une croissance annuelle du parc de voitures de près d’environ 10 % par an. Il a récemment annoncé le rachat de BBVA Autorenting, filiale de la banque espagnole BBVA, et de Merrion Fleet (en Irelande).■ O.B

Conseils financiers cédant : Société Générale CIB ; JP Morgan, Credit Suisse,

Conseils juridique cédant : Clifford Chance.

Interview du leader de marché : SG CIB :

MdA : Le marché primaire actions semble avoir retrouvé une belle vitalité au 1er semestre en France. Comment décririez-vous cette dynamique ?

A.L.T : Avec un volume de près de 17Mds d’euros, en hausse de près de 50 % par rapport à l’an dernier, le 1er semestre a été marqué par une progression significative sur tous les segments de marchés : introductions en bourse, augmentations de capital, reclassements de blocs et convertibles.

Cette dynamique s’explique notamment par la bonne tenue de l’environnement économique et financier, l’orientation positive des marchés boursiers, une faible volatilité, un retour de la confiance. Les investisseurs quant à eux, ont continué de démontrer un fort appétit pour chaque dossier de qualité, avec un intérêt particulier pour les dossiers exposés à la croissance française.

Parmi les opérations les plus emblématiques, l’introduction en bourse d’ALD et celle de Carmila ont reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs.La reprise de l’activité M&A a également permis d’accompagner cette dynamique de marché. De nombreux entreprises françaises ont ainsi fait appel au marché equity dans le cadre du financement de leurs acquisitions, comme le démontrent les augmentations de capital d’Elis, Amundi, Suez, Europcar ou Gecina.

MdA : Etes-vous aussi optimistes pour le 2nd semestre ?

J-B.G : La tendance que nous avons constaté au premier semestre devrait se poursuivre au cours de la seconde partie de l’année, dans des marchés qui resteront porteurs.

La dynamique M&A reste en effet toujours soutenue et les privatisations envisagées par le nouveau gouvernement pourraient également alimenter le flux d’opérations dès septembre.