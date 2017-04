Edition 2017 des Grands Prix du MdA : du M&A stratégique aux Infra

29 mars 2017, Aéro-Club de France. Devant un public de 200 personnes issues de l’ensemble des communautés du Corporate Finance, le Magazine des Affaires a récompensé les lauréats de ses 50 classements annuels et sélectionné les opérations et levées de l’année dans les domaines du M&A stratégique, des marchés de capitaux, de la restructuration, du capital-investissement et des infrastructures. Pour cette édition 2017, notre palmarès a notamment distingué :



La prise de contrôle de Foncière de Paris par Eurosic

La restructuration de Spir Communications

Le retournement d’Adova Group

Le LBO secondaire sur Camusat

ETI de l’année : Capcom

La levée de fonds d’Antin IP de 3,6 Mds€ – Catégorie large cap

La levée de fonds d’Infravia CP d’ 1 Md€ – Catégorie mid cap

