3 Questions à : Sophie Moreau-Garenne Présidente de S0-MG Partners

Comment Sophie Moreau-Garenne, spécialiste de la restructuration d’entreprise, voit-elle son marché dans un contexte de reprise et de liquidités abondantes ?

MdA : Les derniers chiffres d’Altarès montrent une baisse significative des défaillances d’entreprises. Pourtant dans le même temps, beaucoup de secteurs sont impactés par de véritables mutations de leur environnement. Diriez-vous que vos missions sont plus simples ou plus complexes à mener ?

S.M-G : Pour nous qui opérons dans le Restructuring depuis plus de 20 ans, la fin de la crise est une vraie bonne nouvelle. Nous avons connu des périodes de forte croissance comme des périodes de crise très dures et il est beaucoup plus facile de mener des missions de restructuration et de recherches de financement en période de liquidités abondantes. Cette année, il n’y a jamais eu autant de capitaux disponibles à investir : les investisseurs financiers se détournent de cibles trop chères, les entreprises saines renouent avec le cash et cherchent à faire des opérations de croissance externe, les groupes sortent leurs activités non core, souvent en finançant la sortie. Par ailleurs, l’émergence de financements alternatifs (plateformes de tous types) facilitent l’accès au crédit et poussent les banques à améliorer leur qualité de service. Les organismes publics restent également bienveillants pour les entreprises qui en valent la peine. Les solutions de financement, cessions, adossement sont donc plus faciles à trouver en période de croissance.

MdA : Vous avez la réputation d’avoir une approche très opérationnelle de la sous-performance. Quel est votre ADN et concrètement comment intervenez-vous aux cotés d’un dirigeant de PME ?

S.M-G : En étant le référant finance qu’il n’a pas en interne, parce nous avons une équipe capable de faire le lien entre le haut et le bas de bilan, d’avoir une lecture P&L comme une lecture « capital structure », en l’accompagnant hors de l’entreprise, en le représentant sur les chiffres. Un rôle que non seulement les dirigeants de PME apprécient mais également les DAF d’ETI qui sont souvent absorbés par leur gestion interne.

MdA : Quelles solutions peut trouver aujourd’hui un entrepreneur pour assainir son compte d’exploitation et sa trésorerie ?

S.M-G : Une solution sur mesure avant tout et certainement pas un copié collé de ce qui se lit partout… L’important est de faire réfléchir le management sur l’objectif final : améliorer son bilan dans l’objectif d’une cession ou dans le cadre de ses covenants ? gérer son cash sans que ce soit au détriment de sa marge ? ou obtenir des souplesses de trésorerie pour une période court terme et donc parfois avec un coût élevé ? L’important est de dissocier le calendrier, gérer le court terme pour gagner du temps mais ne pas perdre de vue les objectifs longs termes.