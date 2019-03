2019 : une nouvelle vague de restructuration se profile

Après plusieurs trimestres d’embellie où les défaillances d’entreprises ont enregistré un plus bas historique en France depuis dix ans, le restructuring aurait-il amorcé un retour en force fin 2018 ? Rupture technologique, digitalisation, et forte baisse de la consommation…nos entreprises font face à des défis très importants qui les obligent à repenser leur modèle. Réunis autour de Louis Margueritte, Secrétaire Général du CIRI, dix grands spécialistes sont revenus sur les faits marquants de ces derniers mois et les enjeux de 2019.