2018, l’année du Smid-cap

Représentant près de 95% des transactions du marché français, les segments du small et mid cap ont menés la danse au cours de l’année qui vient de s’écouler. Si de grandes opérations ont également marqué 2018, à commencer par l’acquisition du Groupe XL par AXA, elles ont été moins nombreuses. Malgré de bons résultats, le M&A doit cependant faire face à un contexte de marché de plus en plus complexe : durcissement des positions des autorités de la concurrence, valorisations toujours plus élevées, montée des protectionnismes… Autant de tendances identifiées et analysées dans cette table ronde par huit personnalités de premier plan.