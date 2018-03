2017 : l’année du judiciaire

Si le taux de défaillances des entreprises est au plus bas depuis 2008, le marché de la restructuration n’en n’a pas moins été marqué par d’importants dossiers de dimension internationale mêlant procédures amiables et judiciaires. C’est la raison pour laquelle le Magazine des Affaires a choisi de réunir huit personnalités de premier plan afin d’analyser les principales restructurations de l’année 2017 et la portée des nouveaux outils juridiques mis en place par le législateur, loi Travail en tête.

Retrouvez le compte-rendu intégral de notre table ronde dans votre ESPACE ABONNE