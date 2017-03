2016 : année faste pour le LBO

Le marché français du private equity a connu une de ses plus belles années. La forte dynamique en termes d’investissement s’est soldée par plus de 200 opérations de LBO et 170 Build-Ups. L’année aura été marquée également par le retour des gros LBO et de deals primaires.

L’année avait commencé fort avec plus de 120 opérations au premier semestre, elle a fini tout aussi bien avec la signature de quelques Jumbo-deals. Au total, nous avons identifié plus de 200 deals et 170 Build-Ups. Si ce n’est pas record historique, il faut remonter à une dizaine d’années pour retrouver une telle dynamique. Il faut dire que les conditions de financement ont aidé. La dette est extrêmement bon marché et les « cove lite » sont redevenues la norme. Sans surprise, le small-cap est resté le segment le plus actif mais 2016 a enregistré une quarantaine de deals Mid & Large Cap, soit un tiers de plus qu’en 2015. Au total, on dénombre cinq deals supérieurs au milliard d’euros (Atotech repris par Carlyle, Morpho repris par Advent, Allflex par PSP Investment, Foncia par Partners Group et Webhelp par KKR) ainsi qu’une cinquantaine de deals supérieurs à 150 millions d’euros.

Plus de 170 Build-Ups

Ce n’est pas forcément ce qui fait la Une des journaux mais les fonds français sont certainement parmi les plus actifs en matière de Build-Ups en Europe. Soucieux d’offrir des opportunités de croissance aux entreprises qu’elles accompagnent, elles prévoient quasi systématiquement des lignes de financement pour saisir des opportunités de croissance externe en France mais aussi et surtout à l’international. Certains fonds s’en sont fait une spécialité et aident à l’identification des cibles : Ardian, Azulis, Eurazeo (Capital & PME), Bridgepoint, Siparex et Equistone en ont fait une de leurs marques de fabrique. D’ailleurs, ces 6 fonds totalisent plus des deux tiers des opérations identifiées sur le marché français. Certains secteurs comme la santé s’y prêtent particulièrement. Ce qui explique la place d’Azulis et de Bridgepoint. Mais cette stratégie d’expansion tient aussi et surtout aux entreprises et à leurs dirigeants. Spie (Eurazeo), Trescal (Ardian), Bioclinic (Azulis Capital) ou encore Foncia ont réalisé près d’une dizaine d’opérations de croissance externe chacun cette année. Dans un environnement économique à faible croissance, le Buy & Build fait désormais partie des gènes de la plupart des fonds français quelque soit leur taille.

Olivier Bénureau, Magazine des Affaires